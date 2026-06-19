20 और 21 जून को कोलकाता में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, योग और स्थापना दिवस में होंगे शामिल
प्रधानमंत्री मोदी 20 और 21 जून, 2026 को कोलकाता पहुंच रहे हैं। यहां वे 2 बड़े आयोजनों में शामिल होंगे – पहला आधिकारिक पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। पश्चिम बंगाल के मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने इस मौके को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और योग दिवस के कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। 21 जून को प्रधानमंत्री रेड रोड पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की कमान संभालेंगे, जिससे कोलकाता का नाम हर तरफ चर्चा में रहेगा।
6-दिवसीय शहरव्यापी सफाई अभियान शुरू
पश्चिम बंगाल के मंत्री स्वप्न दासगुप्ता का कहना है कि राज्य मोदी का स्वागत करने और इन कार्यक्रमों को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके आगमन से पहले, भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने 6 दिवसीय शहरव्यापी सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में स्थानीय लोग, छात्र और बुजुर्ग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मंदिरों, नदी किनारों, पार्कों और सार्वजनिक जगहों को साफ कर रहे हैं। आयोजक इस दौरान कई तरह की गतिविधियां भी चला रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को समझ सकें।