दिल्ली: कालकाजी मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या, प्रसाद को लेकर हुआ था विवाद
क्या है खबर?
दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या का मामला सामने आया है। यहां 3-4 युवकों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर सेवादार की हत्या कर दी। घटना 29 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये विवाद मंदिर के प्रसाद को लेकर हुआ था। जिसके बाद युवकों ने सेवादार को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
घटना
चुन्नी-प्रसाद नहीं मिलने से भड़के आरोपी- रिपोर्ट
पुलिस को कल रात लगभग 9:30 बजे कालकाजी मंदिर में झगड़ा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी युवक दर्शन के लिए कालकाजी मंदिर आए थे। दर्शन के बाद उन्होंने सेवादार से प्रसाद मांगा, जिसे लेकर कुछ बहस हो गई और युवक भड़क गए। युवकों ने सेवादार की मुक्कों और लाठियों से पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी अतुल पांडे को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है।
सेवादार
उत्तर प्रदेश का रहने वाला है सेवादार
पुलिस ने बताया कि सेवादार को तुरंत AIIMS ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम योगेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला था। वह करीब 14-15 साल से मंदिर में सेवादारी कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1)/3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।