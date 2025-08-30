दिल्ली: कालकाजी मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या, प्रसाद को लेकर हुआ था विवाद

घटना

चुन्नी-प्रसाद नहीं मिलने से भड़के आरोपी- रिपोर्ट

पुलिस को कल रात लगभग 9:30 बजे कालकाजी मंदिर में झगड़ा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी युवक दर्शन के लिए कालकाजी मंदिर आए थे। दर्शन के बाद उन्होंने सेवादार से प्रसाद मांगा, जिसे लेकर कुछ बहस हो गई और युवक भड़क गए। युवकों ने सेवादार की मुक्कों और लाठियों से पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी अतुल पांडे को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है।