प्रधानमंत्री बोले- मुंबई हमले का जवाब देना चाहती थी सेना, कांग्रेस ने विदेशी दबाव में रोका

प्रधानमंत्री बोले- कांग्रेस ने सेना को रोका

प्रधानमंत्री ने कहा, "2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना। तब की कांग्रेस सरकार ने कमजोरी का संदेश दिया। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता और गृह मंत्री रह चुके एक नेता ने दावा किया कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण कांग्रेस सरकार ने सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका।"