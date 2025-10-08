जम्मू-कश्मीर के डोडा में भूस्खलन के बाद वाहन पर गिरा बड़ा पत्थर, 1 महिला की मौत
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के डोडा में बुधवार को भूस्खलन होने के बाद पहाड़ से बड़ा पत्थर नीचे एक वाहन पर गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। घटना बसवाल इलाके में डोडा-भारत मार्ग पर सुबह हुआ है। मृतक की पहचान मंजूर अहमद की पत्नी रोजिया बेगम (32) के रूप में हुई है। हादसे में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बसवाल इलाका भूस्खलन संभावित क्षेत्र है। यहां बारिश के कारण ढीली मिट्टी और पत्थर पहाड़ के किनारे पर जमा हो गए थे। बुधवार सुबह भूस्खलन के बाद पत्थर नीचे गिरने लगे, तभी वहां से गुजर रहा वाहन चपेट में आ गया। घायल लोगों में सोनिया देवी (32), जुलेखा बेगम (30), कामरान (2), गुलाम हसन (31), इमरान हुसैन (4) शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
कल हिमाचल प्रदेश में हुआ था हादसा
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मंगलवार शाम को पहाड़ से अचानक बड़ा चट्टान गिरा, जिसकी चपेट में निजी बस आ गई और मलबे में दब गई। घटना के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिसमें 18 की मौत हो गई। हादसे में बस में सवार 3 बच्चे बच गए। हादसा झंडूता उपमंडल के बालूघाट इलाके में हुआ है, जहां बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था। मलबे को मशीन के जरिए हटाया गया था।
डोडा में हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन
#Landslide Tragedy in #Doda: Stones hit vehicle in Baswal near Bharath Bagla; one woman, Razia Begum, dies, six others injured and hospitalized.— Upma Sharma (@UpmaSharma2608) October 8, 2025
#Doda #Landslide #JammuAndKashmir pic.twitter.com/DUQwvsGn5Z