जम्मू-कश्मीर के डोडा में भूस्खलन के बाद वाहन पर गिरा बड़ा पत्थर, 1 महिला की मौत

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बसवाल इलाका भूस्खलन संभावित क्षेत्र है। यहां बारिश के कारण ढीली मिट्टी और पत्थर पहाड़ के किनारे पर जमा हो गए थे। बुधवार सुबह भूस्खलन के बाद पत्थर नीचे गिरने लगे, तभी वहां से गुजर रहा वाहन चपेट में आ गया। घायल लोगों में सोनिया देवी (32), जुलेखा बेगम (30), कामरान (2), गुलाम हसन (31), इमरान हुसैन (4) शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसा

कल हिमाचल प्रदेश में हुआ था हादसा

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मंगलवार शाम को पहाड़ से अचानक बड़ा चट्टान गिरा, जिसकी चपेट में निजी बस आ गई और मलबे में दब गई। घटना के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिसमें 18 की मौत हो गई। हादसे में बस में सवार 3 बच्चे बच गए। हादसा झंडूता उपमंडल के बालूघाट इलाके में हुआ है, जहां बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था। मलबे को मशीन के जरिए हटाया गया था।