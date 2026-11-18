दौरे का दायरा सिर्फ कलाकृतियों तक सीमित नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड नेताओं के साथ क्षेत्रीय सहयोग पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समुद्री सहयोग और साइबर फोरेंसिक्स ट्रेनिंग के लिए कई योजनाएं पेश कीं।

साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू करने पर भी खास जोर दिया। इस दौरे का मुख्य मकसद आसियान देशों के साथ साझेदारी को और गहरा करना था। इसमें परंपरा और प्रगति का मेल देखने को मिला।