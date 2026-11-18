प्रधानमंत्री मोदी का फिलीपींस दौरा: ट्रंप को पच्चवाई पेंटिंग, फिलीपींस के राष्ट्रपति को कश्मीरी कालीन भेंट किया
आसियान-इंडिया और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलनों के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के नेताओं को भारत की अनोखी कलाकृतियां भेंट कीं।
उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोने की पृष्ठभूमि वाली पच्चवाई पेंटिंग दी, फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर को कश्मीर का रेशमी कालीन भेंट किया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो को चोल काल की कांस्य मूर्ति सौंपी।
मोदी क्वाड में शामिल हुए
दौरे का दायरा सिर्फ कलाकृतियों तक सीमित नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड नेताओं के साथ क्षेत्रीय सहयोग पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समुद्री सहयोग और साइबर फोरेंसिक्स ट्रेनिंग के लिए कई योजनाएं पेश कीं।
साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू करने पर भी खास जोर दिया। इस दौरे का मुख्य मकसद आसियान देशों के साथ साझेदारी को और गहरा करना था। इसमें परंपरा और प्रगति का मेल देखने को मिला।