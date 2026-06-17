G-7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इन वैश्विक नेताओं से मुलाकात, जानिए क्या बातचीत हुई

रणनीतिक और व्यापारिक सहयोग पर प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने UAE के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। साथ ही, वहां रह रहे भारतीयों को मिल रहे सहयोग के लिए उन्होंने UAE का धन्यवाद भी किया। केन्या के राष्ट्रपति रुटो के साथ प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों की साझा प्राथमिकताओं पर अहम बातचीत की। मिस्र के राष्ट्रपति एल-सिसी से मुलाकात के दौरान उनकी पुरानी दोस्ती और गहरे संबंधों को रेखांकित किया गया। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हुई बैठकों में व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों पर खास तौर पर बातचीत की गई।