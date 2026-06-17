G-7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इन वैश्विक नेताओं से मुलाकात, जानिए क्या बातचीत हुई
फ्रांस में हुए G-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह एल-सिसी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग, जापान की प्रधानमंत्री सानिया ताकाची और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की। इन मुलाकातों का मुख्य एजेंडा व्यापार को बढ़ावा देना, आपसी साझेदारी को मजबूत करना और वैश्विक मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका को बनाए रखना था।
रणनीतिक और व्यापारिक सहयोग पर प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी ने UAE के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। साथ ही, वहां रह रहे भारतीयों को मिल रहे सहयोग के लिए उन्होंने UAE का धन्यवाद भी किया। केन्या के राष्ट्रपति रुटो के साथ प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों की साझा प्राथमिकताओं पर अहम बातचीत की। मिस्र के राष्ट्रपति एल-सिसी से मुलाकात के दौरान उनकी पुरानी दोस्ती और गहरे संबंधों को रेखांकित किया गया। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हुई बैठकों में व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों पर खास तौर पर बातचीत की गई।
संवाद और समुद्री सुरक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए संवाद के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने इस संदर्भ में पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए शांति प्रयासों का हवाला दिया। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।