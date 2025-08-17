दिल्ली में युवक ने बुजुर्ग मां को चरित्रहीन बताकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक 39 वर्षीय युवक के अपनी 65 वर्षीय मां को चरित्रहीन बताकर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हौज काजी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि युवक ने इस घिनौनी हरकत को अपनी मां के पिछले अवैध रिश्तों की सजा करार दिया है।

प्रकरण क्या है पूरा मामला? एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, पीड़िता 25 जुलाई को अपने 72 वर्षीय पति और बेटी के साथ तीर्थयात्रा के लिए सऊदी अरब गई थी। यात्रा के दौरान, आरोपी ने अपने पिता के फोन कर महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया और तुरंत दिल्ली लौटकर तलाक देने की बात कही। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को परिवार के दिल्ली लौटने के बाद आरोपी ने ने मां को कमरे में बंद कर मारपीट की और दुष्कर्म भी किया।

हैवानियत बेटी के घर से बुलाकर फिर किया दुष्कर्म पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद महिला कुछ समय के लिए अपनी बेटी के ससुराल चली गई, लेकिन 14 अगस्त को वापस आने पर आरोपी ने उससे अकेले में बात करने की मांग रखी। इसके बाद उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, चाकू और कैंची दिखाकर धमकाते हुए फिर से दुष्कर्म कर दिया। इस दौरान आरोपी बेटे ने उससे कहा कि वह उसे पूर्व में रखे गए अपने अवैध संबंधों की की सजा दे रहा है।