प्रधानमंत्री ने गुजरात में 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, आत्मनिर्भर बनने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने आज भावनगर में भव्य रोड शो के साथ अपने दौरे की शुरुआत की। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने गांधी मैदान में 34,200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 'समुद्र से समृद्धि' जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सच में हमारा कोई दुश्मन है तो वो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है।

बयान प्रधानमंत्री ने कहा- 100 दुखों की एक दवा है आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यह हमारा दुश्मन है। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। 100 दुखों की एक दवा, वो है आत्मनिर्भर भारत।"

आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री बोले- चिप से लेकर शिप तक भारत में ही बनानी होगी प्रधानमंत्री ने कहा, "अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। 140 करोड़ देशवासियों का यही संकल्प होना चाहिए कि चिप हो या शिप, हमें सब कुछ भारत में ही बनाना होगा। अब कारोबार को और सरल करना है। मानसून सत्र के दौरान हमने कई पुराने कानूनों को बदला है, जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। भारत समुद्री क्षेत्र में अगली पीढ़ी के बदलावों की ओर बढ़ रहा है।"

परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को शुरू किया प्रधानमंत्री ने 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम के तहत गुजरात में 34,200 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये योजनाएं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और अन्य राज्यों के समुद्री बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। इनका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र के जरिए व्यापार, रोजगार और विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के लोथल में नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) का निरीक्षण भी किया।