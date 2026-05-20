प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी संग की द्विपक्षीय वार्ता, भारत-इटली में हुई 'विशेष रणनीतिक साझेदारी'

मेलोनी का बयान मेलोनी ने कहा- आज का दिन द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आज का दिन हमारे संबंधों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे मित्र की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा 2000 में हुई थी। आज इस यात्रा के साथ, हम न केवल इस अंतराल को भर रहे हैं, बल्कि मिलकर हमने अपने संबंधों में नई जान डालने का भी फैसला किया है।"

साझेदारी कई बैठकों के बाद रणनीतिक साझेदारी पर ले जाए गए संबंध- मेलोनी प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के बीच संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ऊंचा उठाना पिछले 3 वर्षों में दोनों देशों के बीच हुई कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद हुआ है। इसमें 2023 में नई दिल्ली में एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत और पिछले साल ब्राजील में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान 2025-2029 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

Advertisement

मुद्दे इटली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मैं रोम में राष्ट्रपति सर्जियो मट्टरेल्ला से मिला। हमने भारत और इटली के बीच जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि AI, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्र हमारे बीच सहयोग के अवसर कैसे बन सकते हैं।' प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दोनों देशों के स्टार्टअप, अनुसंधान केंद्रों और उद्योगों को जोड़ने के लिए भारत-इटली नवाचार केंद्र बनाया जाएगा।

Advertisement