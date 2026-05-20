जूनियर एनटीआर 43 साल के हो गए

जूनियर एनटीआर की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे प्रशंसक, अभिनेता ने यूं कराया दीदार

लेखन ज्योति सिंह 11:26 am May 20, 202611:26 am

क्या है खबर?

जूनियर एनटीआर ने अपने 43वें जन्मदिन पर फैंस को 'ड्रैगन' का तोहफा दिया है। मतलब यह कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'ड्रैगन' से खुद की पहली झलक जारी की है, जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। वहीं अभिनेता की एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वाले देर रात ही उनके हैदाराबाद स्थित घर के बाहर पहुंच गए। एनटीआर ने भी अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया और आधी रात को उनसे मिलने घर से बाहर आ गए।