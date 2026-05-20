लिंक्डइन करेगी करीब 600 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
लिंक्डइन कैलिफोर्निया में 606 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। कर्मचारियों में यह कटौती 13 जुलाई से प्रभावी होने वाली है और मुख्य रूप से बे एरिया के कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। कैलिफोर्निया के रोजगार विकास विभाग को सौंपे गए दस्तावेजों में इसका खुलासा हुआ है। यह कदम मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैनियल शैपेरो द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली कंपनी में व्यापक पुनर्गठन प्रयासों के बारे में कर्मचारियों को सूचित करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।
असर
कहां-कितने कर्मचारियों की होगी छंटनी?
दस्तावेजों के अनुसार, सबसे अधिक छंटनी माउंटेन व्यू में होगी, जहां 352 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। सैन फ्रांसिस्को कार्यालय में 108 कर्मचारियों की छंटनी होगी, जबकि सनीवेल में 59 कर्मचारी प्रभावित होंगे। माउंटेन व्यू कार्यालय से जुड़े 66 दूरस्थ कर्मचारियों का भी उल्लेख है। सांता बारबरा काउंटी में स्थित कार्पिंटेरिया के 21 अन्य कर्मचारी भी छंटनी का हिस्सा हैं। इससे इंजीनियरिंग, उत्पाद, विपणन और कंपनी के वैश्विक व्यापार संगठन सहित विभिन्न टीमों के प्रभावित होने की आशंका है।
वजह
इस कारण होगी नौकरियों में कटौती
बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, CEO शैपेरो ने कहा कि लिंक्डइन को अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करते हुए अधिक लाभप्रद रूप से संचालित होने की आवश्यकता है। छंटनी के पीछे यही वजह सामने आ रही है। रॉयटर्स ने पहले बताया था कि कंपनी ने अपने वैश्विक कर्मचारियों में लगभग 5 फीसदी की कटौती करने की योजना बनाई है। यह उसके लगभग 17,500 कर्मचारियों की संख्या के आधार पर दुनियाभर में लगभग 875 नौकरियों की छंटनी हो सकती है।