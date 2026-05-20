लिंक्डइन की 5 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी की योजना है

लिंक्डइन करेगी करीब 600 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

लिंक्डइन कैलिफोर्निया में 606 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। कर्मचारियों में यह कटौती 13 जुलाई से प्रभावी होने वाली है और मुख्य रूप से बे एरिया के कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। कैलिफोर्निया के रोजगार विकास विभाग को सौंपे गए दस्तावेजों में इसका खुलासा हुआ है। यह कदम मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैनियल शैपेरो द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली कंपनी में व्यापक पुनर्गठन प्रयासों के बारे में कर्मचारियों को सूचित करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।