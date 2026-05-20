बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की बढ़ी कमाई, हाथ मलती रह गई 'आखिरी सवाल'

लेखन ज्योति सिंह 11:01 am May 20, 202611:01 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी जैसे सितारे भी मौजूद हैं। वीकेंड पर अच्छी कमाई करने के बाद यह कारोबारी दिनों में लौट आई है और 5वें दिन आंकड़ों में बढ़त भी देखी गई। दूसरी ओर, फिल्म 'आखिरी सवाल' पहले ही हफ्ते में अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर चुकी है।