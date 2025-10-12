प्रधानमंत्री मोदी को गाजा शांति सम्मेलन के लिए मिला निमंत्रण, ट्रंप-सीसी ने दिया न्योता- रिपोर्ट
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा शांति बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ये बैठक 13 अक्टूबर को मिस्र के शर्म-अल-शेख में आयोजित होगी, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अभी तक गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में भागीदारी की पुष्टि नहीं की है।
रिपोर्ट
आखिरी समय में मिला निमंत्रण
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने अखबार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को शनिवार को गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण आखिरी समय में मिला है। न तो प्रधानमंत्री मोदी और न ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने निमंत्रण या उनकी उपस्थिति के बारे में कोई पुष्टि की है। अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच ट्रंप से मिले इस निमंत्रण को अहम माना जा रहा है।
अध्यक्षता
ट्रंप और सीसी करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता
मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि शांति शिखर सम्मेलन 13 अक्टूबर को शर्म अल-शेख शहर में सीसी और ट्रंप की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि की है।
सम्मेलन
क्यों हो रहा है सम्मेलन?
मिस्र ने कहा कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करने के प्रयासों को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता का एक नया अध्याय खोलना है। बयान में कहा गया है, "यह शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्षेत्र में शांति स्थापित करने के दृष्टिकोण और दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त करने के उनके अथक प्रयास की पृष्ठभूमि में हो रहा है।"
बंधक
हमास कल करेगा इजरायली बंधकों की रिहाई
हमास कल यानी 13 अक्टूबर को इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू करेगा। कहा जा रहा है कि इस वजह से इजरायल सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। बता दें कि इजरायल-हमास में 10 अक्टूबर को युद्धविराम हुआ था। समझौते के तहत, युद्धविराम लागू होने के 72 घंटे के भीतर बंधकों की रिहाई शुरू होनी है। हमास जीवित बंधकों को रिहा करेगा और मृत बंधकों के शव या अवशेष सौंपेगा। माना जाता है कि 20 इजरायली बंधक अभी जिंदा हैं।
युद्धविराम
इजरायल-हमास युद्धविराम के पहले चरण में क्या होगा?
युद्धविराम के पहले चरण में हमास 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। इनमें से 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 1,700 युद्ध शुरू होने के बाद हिरासत में लिए गए थे। युद्धविराम के पहले 5 दिनों के दौरान गाजा में हर रोज कम से कम 400 ट्रक सहायता सामग्री पहुंचाई जाएगी। युद्धविराम लागू होने के बाद ही विस्थापित लोगों की गाजा में वापसी शुरू हो गई है।