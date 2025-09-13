प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दी बधाई, जानिए क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई देते हुए कहा कि भारत नेपाल के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने इससे पहले नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया था और आशा व्यक्त की थी कि इससे पड़ोसी देश में शांति और स्थिरता आएगी। बता दें कि कार्की ने शुक्रवार रात को शपथ ग्रहण की थी।

बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह दी बधाई? प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मैं श्रीमती सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत, नेपाल के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।' बता दें कि कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। वह देश में भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की चाह रखने वाले लोगों के लिए आशा की किरण बन गई हैं।

रुख विदेश मंत्रालय ने बताया भारत का रुख कार्की के शपथ लेने के बाद भारत ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया था। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा था, 'एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत, दोनों देशों के लोगों और उनकी खुशहाली के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।' बता दें कि गत मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की स्थिति पर चर्चा करते हुए शांति की अपील की थी।