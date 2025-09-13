उत्तराखंड से बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में गर्मी-उमस का सितम 

मानसून कमजोर पड़ने से कई राज्यों में गर्मी-उमस का दौर शुरू हो गया है, लेकिन शनिवार से मौसम पलटने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 13 सितंबर को 12 राज्यों में बारिश का ऑरेंज और 15 में यलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में 16 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है, वहीं उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 14 सितंबर तक अंधड़-बारिश की चेतावनी है।

तेज बारिश इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में शनिवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने से 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार और आस-पास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। यहां 13 सितंबर को 27 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

राहत पंजाब में मिलने लगी राहत पंजाब में नदियों का जलस्तर कम होने से बाढ़ वाले इलाकों में पानी घटने से लोगों को राहत मिली है। यहां शनिवार को हल्की बौछार पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 4 जिलों में तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। 16 सितंबर के बाद राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण 14-15 सितंबर से मध्यप्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है।

पहाड़ी राज्य पहाड़ों पर जारी है आफत की बारिश पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार रात तेज बारिश हुई। 13 और 14 सितंबर को भी किन्नौर-लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जम्मू-कश्मीर के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगह गरज के साथ बौछार पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही कुछ जगह तेज बारिश हो सकती है।