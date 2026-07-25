वायरल डीपफेक वीडियो का पर्दाफाश, पीयूष गोयल ने दर्ज कराई FIR

यह फर्जी वीडियो तब सामने आया जब NEET जैसी मेडिकल परीक्षाओं में बदलाव के खिलाफ जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन चल रहे थे। तथ्य-जांच करने वालों ने चेताया कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इस वीडियो को फैला रहे थे। गोयल ने सभी से अपील की कि वे बिना जांचे-परखे किसी भी पोस्ट पर भरोसा न करें। उन्होंने साफ कहा कि इस डीपफेक के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि ऑनलाइन हमेशा भरोसेमंद स्रोतों पर ही विश्वास करें।