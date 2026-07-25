वायरल डीपफेक वीडियो का पर्दाफाश, पीयूष गोयल ने दर्ज कराई FIR
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक डीपफेक वीडियो खूब वायरल हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल को NEET परीक्षार्थियों को डराते हुए दिखाया गया था। गोयल ने इस वीडियो को 'छेड़छाड़ कर बनाया गया' बताया। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद FIR दर्ज कर ली गई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया से इस वीडियो के कई लिंक हटा दिए गए हैं।
जंतर-मंतर प्रदर्शनों के बीच सामने आया फर्जी वीडियो
यह फर्जी वीडियो तब सामने आया जब NEET जैसी मेडिकल परीक्षाओं में बदलाव के खिलाफ जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन चल रहे थे। तथ्य-जांच करने वालों ने चेताया कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इस वीडियो को फैला रहे थे। गोयल ने सभी से अपील की कि वे बिना जांचे-परखे किसी भी पोस्ट पर भरोसा न करें। उन्होंने साफ कहा कि इस डीपफेक के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि ऑनलाइन हमेशा भरोसेमंद स्रोतों पर ही विश्वास करें।