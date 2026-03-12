पेट्रोलियम मंत्री बोले- गैस सिलेंडर को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, हम पूरी तरह से तैयार

बयान हरदीप पुरी बोले- गैस और कच्चे तेल की कोई किल्लत नहीं हरदीप पुरी ने कहा, "हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। डीजल-पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। दूसरे मार्गों से भी सप्लाई आ रही है। CNG की सप्लाई 100 प्रतिशत जारी है। कनाडा, नॉर्वे, रूस से हम ईंधन ले रहे हैं। LPG का उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ा है। 3 मंत्रियों की समिति बनाई गई है, जो हालात पर नजर रखे हुए है। हम लंबे समय तक ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।"

अफवाह पुरी बोले- ये समय अफवाह फैलाने का नहीं पुरी ने कहा, "यह अफवाह फैलाने या झूठा नैरेटिव बनाने का समय नहीं है। भारत इतिहास के सबसे गंभीर वैश्विक ऊर्जा व्यवधान से गुजर रहा है। ईंधन की सप्लाई जारी है, गैस को घरों और खेती के लिए प्राथमिकता दी जा रही है और LPG उत्पादन में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। भारत को ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे लोगों, संकट का प्रबंधन कर रही संस्थाओं और राष्ट्रीय हितों के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।"

Advertisement

Advertisement