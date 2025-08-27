उत्तर प्रदेश में 1 सिंतबर से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, चलाया जाएगा राज्यव्यापी अभियान

लेखन भारत शर्मा 05:07 pm Aug 27, 202505:07 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 1 से 30 सितंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 'हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं' नाम से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला कलक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं।