उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, चलाया जाएगा राज्यव्यापी अभियान
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 1 से 30 सितंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 'हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं' नाम से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला कलक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं।
अभियान
क्यों चलाया जा रहा है यह अभियान?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129, दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करती है, जबकि धारा 194D उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने देश के सभी राज्यों को हेलमेट के अनुपालन को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। ऐसे में यह अभियान चलाया जा रहा है।
तरीका
कैसे चलाया जाएगा यह अभियान?
परिवहन आयुक्त सिंह बताया कि यह अभियान संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की देखरेख में और जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से चलाया जाएगा, जिसे मुख्य रूप से पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान की सफलता के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सभी पेट्रोल पंप संचालकों से अभियान में सहयोग करने की अपील की गई है।