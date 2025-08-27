जस्टिस आलोक अराधे और विपुल पंचोली की पदोन्नति को मिली केंद्र की मंजूरी

जस्टिस आलोक अराधे और विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को केंद्र की मंजूरी

लेखन भारत शर्मा 04:49 pm Aug 27, 202504:49 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने बुधवार को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली और बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इन दो नियुक्तियों के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है और अब वहां कोई पद खाली नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है।