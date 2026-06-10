भारत में 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचा पेट्रोल-डीजल, मई में हुई 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी

सरकार को आयात करना पड़ रहा है महंगा ईंधन

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गए है। वहीं, मुंबई में यह 111.21 रुपये, कोलकाता में 113.51 रुपये और चेन्नई में 107.87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। यही वजह है कि भारत के लिए तेल आयात करना काफी महंगा हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कनाडा और अमेरिका से कुछ अतिरिक्त कच्चा तेल मिल सकता है, जिससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है।