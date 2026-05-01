कथित जालसाजी-मानहानि मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत देश May 01, 2026

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी से जुड़ी जालसाजी और मानहानि के आरोप से संबंधित है। न्यायाधीशों ने अपना फैसला देने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

पवन खेड़ा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन पर लगाई गई कुछ धाराओं में तो जमानत मिल सकती है, और कुछ में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने भी अदालत में तर्क दिया कि इस मामले में पुलिस हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं बनता।