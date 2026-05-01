कथित जालसाजी-मानहानि मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी से जुड़ी जालसाजी और मानहानि के आरोप से संबंधित है। न्यायाधीशों ने अपना फैसला देने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
पवन खेड़ा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन पर लगाई गई कुछ धाराओं में तो जमानत मिल सकती है, और कुछ में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने भी अदालत में तर्क दिया कि इस मामले में पुलिस हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं बनता।
असम के अधिकारियों ने पवन खेड़ा पर नकली पासपोर्ट की नकलें साझा करने का आरोप लगाया
दरअसल, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब खेड़ा ने सरमा के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद गुवाहाटी में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं। एक तरफ जहां खेड़ा के वकील ने उन्हें हिरासत में लेने की आवश्यकता से इनकार किया, वहीं असम के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने नकली पासपोर्ट की नकलें साझा की थीं और अधिकारियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। अदालत का यह फैसला इस चल रही राजनीतिक खींचतान में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।