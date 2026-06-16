दिल्ली: को-ऑपरेटिव बैंक के उपप्रबंधक ने KYC नियमों की अनदेखी कर की 67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

दूसरे आरोपी शैलेंद्र कुमार यादव का रोहिणी में मिला सुराग

जांचकर्ताओं ने महाकाल एंटरप्राइजेस के दर्ज पते पर रोहिणी में शैलेंद्र कुमार यादव का पता लगाया। सामने आया कि शैलेंद्र का नाम और जानकारी जॉब पोर्टलों से चुराई गई थी। इसी का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी वाला यह खाता खोला गया था। शैलेंद्र ने दावा किया है कि वह कभी बैंक नहीं गए और न ही उन्होंने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। जांच में उनके हस्ताक्षर भी बैंक में मौजूद हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाए। बाद में बिस्वाल ने भी कागजातों और पतों का सत्यापन ठीक से न करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, लेकिन उस मुख्य व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है जो असल में बैंक में खाते खुलवाने आया था।