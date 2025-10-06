बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन किया

बिहार को पहली मेट्रो ट्रेन सोमवार से मिल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राजधानी में पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। पटना मेट्रो का उद्घाटन पाटलिपुत्र बस डिपो से हुआ, जिसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। मेट्रो ट्रेन में यात्री कल से यात्रा शुरू कर सकेंगे। पहले चरण के तहत सिर्फ 3 स्टेशन शामिल हैं।

उद्घाटन क्या है किराया? पटना मेट्रो के तहत पहले चरण का काम ब्लू लाइन पर हुआ है। ट्रेन अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) से भूतनाथ तक जाएगी, जिसमें 3 प्रमुख स्टेशन पाटलिपुत्र ISBT, जीरो माइल और भूतनाथ शामिल होंगे। यह कुल 4.3 किलोमीटर का सफर होगा, जिस पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो चलेंगी और इस कॉरिडोर पर 40 से 42 फेरे लगाए जाएंगे। एक स्टेशन तक न्यूनतम किराया 15 रुपये होगा, जबकि पूरे रास्ते का किराया 30 रुपये होगा।

निर्माण 10 साल में पूरा हुआ काम पटना मेट्रो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका पहला चरण 10 साल में पूरा हुआ। योजना को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) वाली नीतीश की कैबिनेट ने 11 जून, 2013 को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने 5 चरण वाली योजना को जून 2014 में मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी, 2019 को मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला रखी। परियोजना की अनुमानित लागत 13,925 करोड़ रुपये है, जिसमें बिहार, केंद्र और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) का सहयोग है।

खासियत पटना मेट्रो की खासियत क्या है? मेट्रो के कोचों को बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी कला से प्रेरित पैटर्न डिजाइन से सजाया गया है, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। साथ ही पटना अपनी स्वयं की चालू मेट्रो रेल प्रणाली वाला 24वां भारतीय शहर बन जाएगा। प्रत्येक ट्रेन एक बार में 900 यात्रियों को ले जा सकती है और प्रत्येक कोच 300 लोगों को ले जाने के लिए सक्षम है। मेट्रो लाइन पर ट्रेन सेवाएं हर 20 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी।