खान सर की अग्रिम जमानत पर बढ़ा इंतजार, पटना कोर्ट अब 10 जुलाई को सुनाएगी फैसला

वकील का कहना है - गोलियां आत्मरक्षा में चलाई गईं

खान सर के वकील ने बताया कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनका दावा है कि सुरक्षा गार्डों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थीं और इस घटना में खान सर सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। इसी सुनवाई के दौरान, अदालत ने उनके सुरक्षा गार्डों और तीन स्टाफ सदस्यों की जमानत याचिकाओं पर भी विचार किया। अब 10 जुलाई को खान सर की अग्रिम जमानत के साथ-साथ अन्य सभी की जमानत याचिकाओं पर भी फैसला सुनाया जाएगा।