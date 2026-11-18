आरोपी की जब तलाशी ली गई, तो उसके बैग से शराब की बोतलें मिलीं। दूसरे यात्रियों ने उससे तीखे सवाल पूछे और जमकर खरी-खोटी सुनाई। एक महिला यात्री ने तो गुस्से में उससे यहां तक पूछ लिया, "क्या तुम्हारे घर में मां-बहन नहीं हैं?"

वहीं, दूसरे यात्री भी उससे जवाब मांग रहे थे। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर यात्रियों की जमकर तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि नाबालिग बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, वह काबिल-ए-तारीफ है।