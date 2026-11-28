वंदे भारत ट्रेन में बेंगलुरु से बेलगावी जा रहे एक यात्री को उस वक्त तगड़ा झटका लगा, जब उसके खाने में लोहे का एक बड़ा बोल्ट मिला। यात्री समर्थ कोडियाल ने इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया।

यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और भारतीय ट्रेनों में मिलने वाले खाने की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।