इंडिगो के कारण फैली अव्यवस्था के लिए संसदीय समिति ने एयरलाइंस-DGCA से जवाब मांगा
पिछले दिनों इंडिगो उड़ानों के लगातार रद्द होने से पैदा हुई अव्यवस्था के लिए संसदीय समिति ने एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को फटकार लगाई है। समिति ने कहा कि हवाई अड्डों पर व्यापक अराजकता के बाद भी इंडिगो और DGCA ने असंतोषजनक प्रतिक्रिया दी, जिससे हालत बिगड़ गए। समिति ने सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए इंडिगो और विमानन नियामक को 15 दिन का समय दिया है।
तकनीकी खराबी के मुद्दे पर भी हुई बैठक
संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने के कारण मची अफरा-तफरी की जांच कर रही है। समिति ने दिन में इंडिगो और अन्य एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उस प्रमुख तकनीकी खराबी के मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसके कारण यह संकट उत्पन्न हुआ था। DGCA के शीर्ष सरकारी अधिकारी भी बैठक में शामिल थे।
DGCA की निगरानी समिति को मिली कमियां
इंडिगो संकट को लेकर DGCA ने एयरलाइंस के संचालन की निगरानी के लिए 8 उड़ान संचालन निरीक्षकों (FOIs) का पैनल गठित किया था, जिसे एयरलाइन के कामकाज में कुछ कमियां मिली हैं। ये कमियां ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (OCC) से जुड़ी है, जिससे 2 दिन का ड्यूटी रोस्टर जारी किया जा रहा है। इसके चलते शीर्ष प्रबंधन में शामिल एक वरिष्ठ विदेशी अधिकारी (CEO को छोड़कर) जांच के दायरे में हैं और उनके खिलाफ नियामक कार्रवाई हो सकती है।