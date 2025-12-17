इंडिगो के कारण फैली अव्यवस्था के लिए संसदीय समिति ने एयरलाइंस-DGCA से जवाब मांगा

समिति

तकनीकी खराबी के मुद्दे पर भी हुई बैठक

संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने के कारण मची अफरा-तफरी की जांच कर रही है। समिति ने दिन में इंडिगो और अन्य एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उस प्रमुख तकनीकी खराबी के मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसके कारण यह संकट उत्पन्न हुआ था। DGCA के शीर्ष सरकारी अधिकारी भी बैठक में शामिल थे।