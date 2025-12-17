बांग्लादेश में भारत विरोधी धमकियों के केंद्र सरकार ने ढाका में वीजा आवेदन केंद्र बंद किया

बांग्लादेश में स्थानीय नेताओं की भारत विरोधी धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने ढाका में भारतीय वीजा आदेवन केंद्र (IVAC) बंद कर दिया है। ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित IVAC राजधानी ढाका का भारतीय वीजा सेवाओं का मुख्य एकीकृत केंद्र है। यहां सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए दोपहर 2 बजे कामकाज बंद कर दिया गया। केंद्र में कामकाज भारत की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए रोका गया है। इसके खुलने की जानकारी नहीं दी गई है।

वीजा IVAC ने बयान में क्या कहा? IVAC ने एक बयान जारी कर कहा कि बुधवार के लिए जिन आवेदकों की अपॉइंटमेंट निर्धारित थी, उनकी अपॉइंटमेंट बाद की तारीख के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। आवेदकों की अपॉइटवेंट की अगली तारीख कब आएगी, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले दिन में, नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया था। मंत्रालय ने बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की थी।

घटना क्या है भारत के खिलाफ धमकी का मामला? ढाका में नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) नेता अब्दुल्ला ने केंद्रीय शहीद मीनार में एक सभा में कहा था कि ढाका अलगाववादी समूह समेत भारत विरोधी ताकतों को पनाह देकर सात बहनों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) को अलग करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, "मैं भारत को बताना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, मतदान के अधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करने वालों को पनाह देंगे, तो बांग्लादेश भी जवाब देगा।"

