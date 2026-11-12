हेल्थ सेंटर में बच्चों को दिया एक्सपायर सिरप, मचा बवाल; जांच के आदेश
केरल के पलक्कड़ जिले में वडक्केनचेरी के पास पुथुकोड़ स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) में अपने बच्चों का इलाज कराने पहुंचे माता-पिता उस वक्त परेशान हो गए, जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों को जो पैरासिटामोल सिरप दिया गया था, वह एक्सपायर हो चुका था।
एक्सपायर हो चुकीं दवाओं की बोतलें सामने आने के बाद, उन्होंने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दीं। अब तक 7 शिकायतें दर्ज हुई हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कितने बच्चों ने वास्तव में यह दवा ली थी।
पुथुकोड़ PHC ने जांच के बीच सिरप वापस मंगाया
स्वास्थ्य केंद्र ने एक्सपायर हो चुकीं बोतलों की जगह नया स्टॉक उपलब्ध कराया है और जिला चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि अब वे बची हुई सभी एक्सपायर बोतलों को भी वापस मंगा रहे हैं। इस घटना को लेकर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।