हेल्थ सेंटर में बच्चों को दिया एक्सपायर सिरप, मचा बवाल; जांच के आदेश

केरल के पलक्कड़ जिले में वडक्केनचेरी के पास पुथुकोड़ स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) में अपने बच्चों का इलाज कराने पहुंचे माता-पिता उस वक्त परेशान हो गए, जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों को जो पैरासिटामोल सिरप दिया गया था, वह एक्सपायर हो चुका था।

एक्सपायर हो चुकीं दवाओं की बोतलें सामने आने के बाद, उन्होंने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दीं। अब तक 7 शिकायतें दर्ज हुई हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कितने बच्चों ने वास्तव में यह दवा ली थी।