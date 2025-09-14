सिक्किम में भूस्खलन से 2 दिन में 5 लोगों की मौत हो गई है

सिक्किम में भूस्खलन से पंचायत अध्यक्ष की मौत, दो दिन में 5 लोगो ने गंवाई जान

लेखन भारत शर्मा 02:38 pm Sep 14, 202502:38 pm

क्या है खबर?

सिक्किम में लगातार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। पिछले 2 दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में हुए भूस्खलन में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार शाम ग्यालशिंग जिले में हुए भूस्खलन के मलबे में दबने से सारदोंग लुन्जिक ग्राम पंचायत इकाई के अध्यक्ष की मौत हो गई। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस घटना पर शोक जताते हुए पंचायत अध्यक्ष के कार्यों की प्रशंसा की है।