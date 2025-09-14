सिक्किम में भूस्खलन से पंचायत अध्यक्ष की मौत, दो दिन में 5 लोगो ने गंवाई जान
क्या है खबर?
सिक्किम में लगातार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। पिछले 2 दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में हुए भूस्खलन में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार शाम ग्यालशिंग जिले में हुए भूस्खलन के मलबे में दबने से सारदोंग लुन्जिक ग्राम पंचायत इकाई के अध्यक्ष की मौत हो गई। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस घटना पर शोक जताते हुए पंचायत अध्यक्ष के कार्यों की प्रशंसा की है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि मृतक ग्राम पंचायत अध्यक्ष राजेन गुरुंग (47) है। शनिवार शाम 7 बजे सारदुंग लामा गांव में गुरुंग के घर के पास भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ था। उस दौरान मलबे में दबने से गुरुंग की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को अपर रिम्बी गांव में भूस्खलन के चलते 2 घरों में रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई थी।
शोक
मुख्यमंत्री तमांग ने गुरुंग की मौत पर व्यक्त किया शोक
मुख्यमंत्री तमांग ने एक्स पर लिखा, "ग्यालशिंग जिले के सरडोंग लुन्जिक GPU के पंचायत अध्यक्ष राजेन गुरुंग के दुखद और असामयिक निधन से हम बहुत दुखी हैं, जिनकी कल शाम उनके निवास के पास भूस्खलन में मृत्यु हो गई। इस गहन दुःख की घड़ी में मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। गुरुंग के कार्यों को गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा।"