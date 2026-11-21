सभी 8 जिलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 137 पंचायत सीटों पर वोटिंग होगी। लेह शहर में भी सभी 21 नगर पालिका वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे।

अधिकारी भले ही हर कोने और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हों, लेकिन लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। उनकी मुख्य मांग दिसंबर में होने वाले हिल काउंसिल चुनावों को टालने की है। लोगों को तनाव के बावजूद मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, चुनाव के दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है।