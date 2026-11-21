लद्दाख में आज पंचायत-नगर पालिका चुनाव, विरोध के बीच 2019 के बाद पहली बार मतदान
लद्दाख में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस शनिवार को पहली बार पंचायत और नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे दूरदराज के हानले पो गांव में भी सिर्फ 89 मतदाताओं के लिए एक अलग मतदान केंद्र बनाया गया है।
विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सभी 8 जिलों में मतदान
सभी 8 जिलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 137 पंचायत सीटों पर वोटिंग होगी। लेह शहर में भी सभी 21 नगर पालिका वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे।
अधिकारी भले ही हर कोने और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हों, लेकिन लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। उनकी मुख्य मांग दिसंबर में होने वाले हिल काउंसिल चुनावों को टालने की है। लोगों को तनाव के बावजूद मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, चुनाव के दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है।