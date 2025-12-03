पाकिस्तानी जासूस बने गुरूग्राम के वकील ने पंजाब से जुटाए थे पैसे, 7 बार गया अमृतसर

हरियाणा के गुरूग्राम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार वकील रिजवान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी के पास 2 बैंक खाते थे और वह पंजाब से फंडिंग जुटा रहा है। उसने पैसे लेने के लिए 7 बार अमृतसर की यात्रा की थी। यह जानकारी उसके मित्र मुशर्रफ उर्फ ​​परवेज ने जांच एजेंसियों को दी है। परवेज को पहले हिरासत में लिया गया था।

जांच रिजवान ने अमृतसर में अजनबियों से लिया था पैसा परवेज ने बताया कि उसकी रिजवान के साथ 2022 में सोहना कोर्ट में इंटनर्शिप के दौरान दोस्ती हुई थी। परवेज ने बताया कि वह रिजवान से मिलता रहता था। जुलाई में दोनों कार से अमृतसर वाघा बॉर्डर और स्वर्ण मंदिर गए थे, जहां रिजवान ने दोपहिया वाहन वालों से पैसों से भरा एक थैला लिया था। दोनों वकील 1 अगस्त को फिर अमृतसर गए थे और रिजवान रात में पैसे लेकर आने की बात कहकर चला गया था।

जांच रिजवान के खाते में जमा हुआ हवाला का पैसा परवेज ने बताया कि रिजवान स्कॉर्पियो और स्कोडा कार सवार लोगों से पैसे वसूलने 7 बार अमृतसर गया था। रिजवान ने 41 लाख रुपये नकद इकट्ठा किए थे, जिसे उसने अजय अरोड़ा नाम के एक व्यक्ति को दिया था। रिजवान का एक बैंक खाता ताउरू में पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा सोहना में इंडसइंड बैंक में था। पाकिस्तानी आकाओं से उसके खाते में करोड़ों रुपये का हवाला धन जमा हुआ था, जिससे पंजाब में आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत किया गया।

Advertisement