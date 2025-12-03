दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर चेक-इन प्रणाली गड़बड़ क्यों हुई थी? एयर इंडिया ने बताया

एयर इंडिया ने रात 9:49 बजे एक्स पर बताया कि थर्ड-पार्टी सिस्टम में रुकावट की वजह से अलग-अलग एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम पर असर पड़ा है, जिससे एयर इंडिया समेत कई एयरलाइनों की फ्लाइट में देरी हो रही है। इसके बाद रात 10:41 बजे एयर इंडिया ने बताया कि थर्ड-पार्टी सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो गया है और सभी एयरपोर्ट पर चेक-इन नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। सभी फ्लाइट्स शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं।

समस्या

पिछले महीने भी आई थी बड़ी गड़बड़ी

पिछले महीने नवंबर में भी ऐसी घटना घटी थी, जब नई दिल्ली हवाई अड्डे पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) में गड़बड़ी के कारण 800 अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई थीं। इससे एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट सहित प्रमुख एयरलाइनों की उड़ान थम गई थी और परिचालन धीमा हो गया था। हालांकि, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने पुष्टि की कि GPS स्पूफिंग में किसी उड़ान में कोई बाधा नहीं आई।