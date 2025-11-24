उत्तराखंड के टिहरी में तीर्थ यात्रियों की बस खाई में गिरी (तस्वीर: एक्स/@airnews_ddn)

उत्तराखंड के टिहरी में गुजरात के तीर्थयात्रियों की बस गहरी खाई में गिरी, 5 की मौत

लेखन गजेंद्र 02:07 pm Nov 24, 202502:07 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के टिहरी जिले में सोमवार सुबह तीर्थयात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हुई है। हादसा कुंजपुरी में हिंडोलाखाल के पास हुआ है। घटना के समय बस में 30 से 35 लोग सवार थे। सभी गुजरात के निवासी हैं, जो कुंजापुरी दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव अभियान जारी है।