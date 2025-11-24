उत्तराखंड के टिहरी में गुजरात के तीर्थयात्रियों की बस गहरी खाई में गिरी, 5 की मौत
क्या है खबर?
उत्तराखंड के टिहरी जिले में सोमवार सुबह तीर्थयात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हुई है। हादसा कुंजपुरी में हिंडोलाखाल के पास हुआ है। घटना के समय बस में 30 से 35 लोग सवार थे। सभी गुजरात के निवासी हैं, जो कुंजापुरी दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव अभियान जारी है।
हादसा
70 फीट गहरी खाई में गिरी बस
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बस 70 फीट गहरी खाई में गिरी है, जिसका कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। हादसे में 17 लोग घायल हैं। टिहरी के जिला नियंत्रण कक्ष के मुताबिक, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की कुल 5 टीम पोस्ट ढालवाला, कोटि कॉलोनी और SDRF मुख्यालय देहरादून से मौके के लिए रवाना हो गई है। घटना के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस खाई में दिख रही है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का बाद का दृश्य
टिहरी के कुंजपुरी में बस 70 मीटर गहरी खाई में गिरी, गुजरात के तीर्थ यात्रियों की बस थी, कुंजपुरी दर्शन के लिए जा रहे थे, चार से पाँच यात्रियों की मौत की खबर है, बीस से ज़्यादा लोग घायल है, मौके पर रेसक्यू ऑपरेशन जारी है।#Tehri #kunjapuri pic.twitter.com/cm6h3hzkcM— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) November 24, 2025
हादसा
मृतकों में 4 महिलाएं शामिल
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से पहले ही बस का ब्रेक फेल हुआ था, जिससे कारण बस लुढ़कती हुई खाई में चली गई। मृतकों में 4 महिलाएं और एक पुरुष हैं। घायलों को AIIMS ऋषिकेश और अन्य अस्पतालों में भेजा गया है। घायलों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित स्थान तक लाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों से जानकारी ली है।