पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लीपा घाटी में सैन्य चौकियों पर गोलीबारी
क्या है खबर?
पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर की लीपा घाटी में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर सेना की चौकियों पर गोलीबारी की है। यह घटना 26 और 27 अक्टूबर की दरम्यानी रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी सेना ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है और मोर्टार से गोले दागे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक, भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी का जवाब दिया है।
अगस्त में भी संघर्ष विराम के उल्लंघन की आई थी खबरें
भारत-पाकिस्तान के बीच मई में तनाव शांत होने के बाद दूसरी बार संघर्ष विराम उल्लंघन की खबर आई है। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान की ओर से पुंछ क्षेत्र में गोलीबारी की खबरें आई थी। हालांकि, तब भारतीय सेना ने इन खबरों का खंडन किया था। सेना ने कहा था कि LoC पर कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। बता दें, लीपा 9 किलोमीटर की ऊंचाई वाली घाटी है, जो घुसपैठ प्रयासों के लिए प्रमुख पड़ाव रहा है।
10 मई के बाद से LoC पर शांति
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों का धर्म पूछकर उनको गोली मार दी थी। घटना को लेकर काफी रोष देखा गया था। इसके बाद 7 मई को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और मिसाइल-ड्रोन हमले हुए। हालांकि, 10 मई को पाकिस्तान के अनुरोध पर संघर्ष विराम हुआ, जिसके बाद LoC पर शांति बनी हुई है।