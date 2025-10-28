पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लीपा घाटी में सैन्य चौकियों पर गोलीबारी

लेखन गजेंद्र 03:00 pm Oct 28, 202503:00 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर की लीपा घाटी में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर सेना की चौकियों पर गोलीबारी की है। यह घटना 26 और 27 अक्टूबर की दरम्यानी रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी सेना ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है और मोर्टार से गोले दागे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक, भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी का जवाब दिया है।