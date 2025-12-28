पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हुआ नुकसान स्वीकारा, कहा- नूर खान एयरबेस से ड्रोन टकराया था

पाकिस्तान ने ' ऑपरेशन सिंदूर ' के दौरान हुए नुकसान को स्वीकार किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत के अभियान के दौरान उसके नूर खान एयरबेस को नुकसान हुआ था। डार ने कहा कि भारतीय ड्रोनों ने रावलपिंडी के चकलाल इलाके में स्थित नूर खान बेस को निशाना बनाया था। इस हमले में सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा और वहां तैनात जवान भी घायल हो गए थे।

बयान इशाक ने कहा- 36 घंटे में 80 ड्रोन हमले हुए इशाक ने कहा कि भारत ने 36 घंटों के भीतर पाकिस्तानी क्षेत्र में कई ड्रोन हमले किए। उन्होंने कहा, "भारत ने पाकिस्तान की ओर ड्रोन भेजे। 36 घंटे के भीतर कम से कम 80 ड्रोन भेजे गए। हम 80 में से 79 को रोकने में सफल हुए और केवल एक ड्रोन ने सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया। इसी हमले में हमारे सैन्य कर्मी भी घायल हुए थे।" इशाक ने ये बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं।

राष्ट्रपति राष्ट्रपति जरदारी बोले- बंकर में छिपने की सलाह मिली थी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी स्वीकारोक्ति करते हुए कहा कि भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था। उन्होंने बताया कि हमलों के समय उनके सुरक्षा में तैनात लोगों ने उन्हें बंकर में जाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, "मेरे सुरक्षा सचिव पास आए और बोले कि जंग शुरू हो गई है, बंकर में चलते हैं। मैंने कहा कि शहादत आनी है, तो यहीं आएगी। नेता बंकर में नहीं मरते।"

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी स्वीकार कर चुके हैं नुकसान की बात मई में पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी स्‍वीकार किया था कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था, "9 और 10 मई की दरमियानी रात को करीब 2:30 बजे जनरल सैयद असिम मुनीर ने मुझे सेफ लाइन पर फोन किया और बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और अन्य इलाकों को निशाना बनाया है।"