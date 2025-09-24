पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, दहशतगर्दों का मददगार गिरफ्तार

LOADING...
पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है

लेखन आबिद खान
Sep 24, 2025
06:32 pm
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के करीब 5 महीने बाद सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसियों ने आतंकियों की मदद करने वाले एक शख्स मोहम्मद कटारिया को गिरफ्तार किया है। कटारिया पर आतंकियों की मदद करने और उन्हें रसद पहुंचाने के आरोप हैं। NDTV ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे।

मददगार

कौन है गिरफ्तार किया गया शख्स?

रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आतंकियों के सहयोगी की पहचान दक्षिण कश्मीर के रहने वाले यूसुफ कटारिया के तौर पर हुई है। 26 वर्षीय यूसुफ जम्मू-कश्मीर में शिक्षक है। उसे 'ऑपरेशन महादेव' में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) आतंकवादियों से बरामद उपकरणों और हथियारों की जांच के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

हमला

पहलगाम हमले में मारे गए थे 26 लोग

22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इनमें से 25 पर्यटक थे और एक घोड़ा चलाने वाला स्थानीय था। इस हमले का जवाब देने के लिए भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था और 7 मई को पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। सुरक्षाबलों ने 'ऑपरेशन महादेव' में भी आतंकियों को मार गिराया था।