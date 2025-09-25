पहलगाम के आतंकियों ने ऑनलाइन खरीदे थे मोबाइल चार्जर, पुलिस खरीदने-बेचने वाले तक पहुंची

बयान वीवो कंपनी का था चार्जर, फ्लिपकार्ट से खरीदा गया न्यूज18 से बात करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक सूत्र ने कहा, "ऑपरेशन महादेव के दौरान मुठभेड़ स्थल से 3 मोबाइल चार्जर बरामद किए गए थे। बाद में जांच और तकनीकी सत्यापन से पता चला कि इनमें से एक चार्जर वीवो T2X 5G मोबाइल फोन का था। इसके बाद चार्जरों की खरीद के स्थान का पता लगाने के लिए मोबाइल फोन कंपनी वीवो और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से संपर्क किया गया।"

खरीदार चार्जर को बेचने और खरीदने वालों तक कैसे पहुंची पुलिस? अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में वीवो और फ्लिपकार्ट से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा, "वीवो ने अपने जवाब में चार्जर बनाने वाली कंपनी की पुष्टि की और फ्लिपकार्ट से मिली जानकारी से पता चला कि ये चार्जर इकबाल कंप्यूटर्स के मुसैब अहमद ने खरीदे थे। मुसैब ने चार्जर को मोहम्मद यूसुफ कटारी को बेचने की बात स्वीकार की।" यूसुफ के बैंक खाते से भी इसकी पुष्टि हुई। यूसुफ ने 24 मई को 14,500 रुपये का भुगतान किया था।

मदद यूसुफ ने स्वीकारा- आतंकियों की मदद की थी पूछताछ के दौरान यूसुफ ने कबूल किया है कि उसने मारे गए आतंकवादियों अफगान भाई, सुलेमान शाह और जिब्रान को रसद सहायता प्रदान की थी, जब वे दाचीगाम के जंगलों में छिपे हुए थे। पुलिस को शक है कि जब आतंकी बैसरन घाटी में हमला करने के बाद पहलगाम-दाचीगाम से भाग रहे थे, तब यूसुफ ने उन्हें रसद और आवाजाही में सक्रिय रूप से मदद की थी। यूसुफ 15 दिन की पुलिस रिमांड पर है।