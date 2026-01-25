पद्म पुरस्कारों का ऐलान: अभिनेता धर्मेंद्र समेत 5 को पद्म विभूषण, 131 शख्सियतों को मिला सम्मान
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र समेत 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को मिला पद्मश्री सम्मान मिला है। बड़े नामों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, गायक अलका याग्निक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नाम शामिल हैं।
पद्मविभूषण
5 हस्तियों को मिला पद्म विभूषण
सरकार ने 5 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा है। इनमें कला के क्षेत्र में दिवगंत अभिनेता धर्मेंद्र, केरल के केटी थॉमस (सार्वजनिक मामलों), सुश्री एन राजम (कला, उत्तर प्रदेश), पी नारायणन (साहित्य और शिक्षा) और वीएस अच्यूतानंदन (मरणोपरांत, सार्वजनिक मामलों) का नाम शामिल हैं। पद्म विभूषण पाने वाले 5 में से 3 लोग केरल से हैं, जबकि एक का संबंध महाराष्ट्र और एक का उत्तर प्रदेश से है।
पद्म भूषण
पद्म भूषण से सम्मानित शख्सियतों को जानिए
पद्म भूषण पाने वालों में गायक अलका याग्निक (कला), कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी (चिकित्सा), ममूट्टी (कला), डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुदू (चिकित्सा), पीयूष पांडे (मरणोपरांत, कला), एसकेएम मेइलानंदन (सामाजिक कार्य), शतावधनी गणेश (कला), शिबू सोरेन (मरणोपरांत, सार्वजनिक मामले), उदय कोटक (व्यापार और उद्योग), वीके मल्होत्रा (मरणोपरांत, सामाजिक मामले), वेल्लापल्ली नाटेसन (सार्वजनिक मामले) और विजय अमृतराज (खेल) के नाम शामिल हैं। इनमें से 3 महाराष्ट्र, 2-2 तमिलनाडु, अमेरिका और केरल और एक-एक उत्तराखंड, कर्नाटक झारखंड और दिल्ली से हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पुरस्कारों की पूरी सूची
महिलाएं
पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं
पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 19 महिलाएं हैं। इनमें 6 विदेशी श्रेणी के लोग भी हैं। वहीं, 16 हस्तियां ऐसी हैं, जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। चुनावी राज्य केरल से 8, तमिलनाडु से 13, पश्चिम बंगाल से 11 और असम से 5 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से 11, महाराष्ट्र से 15 और मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से 4-4 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है।
क्षेत्र
खेल और कला में किसे मिला सम्मान?
खेल के क्षेत्र में विजय अमृतराज, बलदेव सिंह, भगवान दास रायकवार, हरमनप्रीत कौर, के पजनीवेल, प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, सविता पूनिया और व्लादिमीर मेस्त्रेविरिश्विली (मरणोपरांत) के नाम शामिल हैं। कला में 44 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। इनमें धर्मेंद्र, अलका याग्निक, एन राजम, ममूटी, पीयूष पांडे (मरणोपरांत), शतावधानी गणेश, अनिल कुमार रस्तोगी, अरविंद वेद्य, भरत सिंह भारती, भिकल्या लडाक्या डिंढा, बिश्व बंधु (मरणोपरांत), चिरंजी लाल यादव, दीपिका रेड्डी, गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद, गफरूद्दीन मेवाती के नाम शामिल हैं।
सम्मान
पद्म पुरस्कारों के बारे में जानिए
पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक-कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। इस नागरिक पुरस्कारों के लिए हर साल 1 मई से 15 सितंबर के बीच नामांकन मंगाए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।