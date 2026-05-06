दिल्ली में अब ओजोन का कहर, फेफड़ों को पहुंचा रही नुकसान

सूरज की रोशनी से बनने वाली ओजोन फेफड़ों को पहुंचा रही नुकसान

ओजोन तब बनती है जब सूरज की रोशनी दूसरे प्रदूषकों से मिलती है और उनके साथ प्रतिक्रिया करती है। यही वजह है कि गर्मियों के महीनों में, खासकर मई में, इसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह गैस दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके फेफड़ों में तेज जलन पैदा कर सकती है और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ओजोन की इस समस्या से निपटना आसान नहीं है, क्योंकि यह कई अलग-अलग जगहों से पैदा होती है। NCR के नोएडा और मेरठ जैसे शहरों में भी इसके स्तर में इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, बुलंदशहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए, हवा को साफ करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा उपाय काम नहीं आएगा, बल्कि पूरे इलाके को मिलकर कोशिश करनी होगी।