असम में बाढ़ का रौद्र रूप: 57,100 से ज्यादा पर आफत, 300 गांव डूबे
असम में इस हफ्ते बाढ़ ने कहर बरपाया है। 7 जिलों में 57,100 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। इनमें चराईदेव जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां लगभग 24,000 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों की निगरानी का जिम्मा 4 कैबिनेट मंत्रियों को सौंपा है।
लगभग 300 गांव पानी में डूबे, फसलें बर्बाद
लगभग 298 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और 3,800 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें तबाह हो गई हैं। जिन सैकड़ों लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, उन्हें राहत शिविरों में पनाह दी गई है और जरूरी सामान बांटा जा रहा है। बाढ़ के कारण 37,500 से ज्यादा पालतू जानवर और मुर्गियां भी खतरे में हैं।
बचाव दलों ने चराईदेव में बाढ़ के पानी से 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हालात ज्यादा बिगड़ने पर सेना और वायु सेना को भी स्टैंडबाय पर रखा गया है।