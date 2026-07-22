असम में बाढ़ का रौद्र रूप: 57,100 से ज्यादा पर आफत, 300 गांव डूबे

लगभग 298 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और 3,800 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें तबाह हो गई हैं। जिन सैकड़ों लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, उन्हें राहत शिविरों में पनाह दी गई है और जरूरी सामान बांटा जा रहा है। बाढ़ के कारण 37,500 से ज्यादा पालतू जानवर और मुर्गियां भी खतरे में हैं।

बचाव दलों ने चराईदेव में बाढ़ के पानी से 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हालात ज्यादा बिगड़ने पर सेना और वायु सेना को भी स्टैंडबाय पर रखा गया है।