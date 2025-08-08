ट्रंप के टैरिफ तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई है। दोनों ने यूक्रेन को लेकर हाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। बातचीत के बाद मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया। हमने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा और भारत-रूस विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।'
दौरा
साल के अंत तक भारत आएंगे पुतिन
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, 'मैं इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी के लिए उत्सुक हूं।' बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल अपने 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर मॉस्को गए हैं, जहां उनकी मुलाकात पुतिन से हुई है। डोभाल ने भी पुतिन के भारत आने की जानकारी दी थी। हालांकि, उन्होंने तारीख नहीं बताई थी। बता दें कि मोदी पिछले साल मॉस्को की यात्रा पर गए थे।
टैरिफ
टैरिफ को लेकर ट्रंप से चल रहा है तनाव
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार रूस से तेल और हथियार खरीद बंद करने को लेकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने 7 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत और 27 अगस्त से अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने के चलते लगाया गया है। रूस ने मामले में भारत का समर्थन किया है और कहा कि हर देश को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार है।