ट्रंप के टैरिफ तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत

लेखन गजेंद्र 07:02 pm Aug 08, 202507:02 pm

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई है। दोनों ने यूक्रेन को लेकर हाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। बातचीत के बाद मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया। हमने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा और भारत-रूस विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।'