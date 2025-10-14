ओम प्रकाश सिंह बने हरियाणा के नए DGP, दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत से है ये रिश्ता

हरियाणा में वरिष्ठ IPS अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। भाजपा सरकार ने कुमार की मौत के मामले में फंसे पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है और उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह को राज्य का नया कार्यवाहक DGP नियुक्त किया है। सरकार ने विरोध को देखते हुए सोमवार देर रात को यह आदेश जारी किया।

पहचान सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं ओम प्रकाश ओम प्रकाश मौजूदा समय में पंचकूला में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक, मधुबन फोरेंसिंक प्रयोगशाला के निदेशक और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक पद पर तैनात हैं। ओम प्रकाश बॉलीवुड के मशहूर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं और बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश 31 दिसंबर, 2025 को रिटायर हो जाएंगे। वे अपने पेशे में काफी कुशल, अनुशासन प्रिय और प्रशासनिक दक्षता वाले माने जाते हैं।

जांच क्या है वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला? चंडीगढ़ में 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट में DGP कपूर समेत 15 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने FIR दर्ज कर SIT गठित की है और रोहतक पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया का तबादला कर दिया है। पूरन का आठवें दिन भी पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका। उनकी पत्नी IAS अमनीत कुमार DGP कपूर और बिजराणिया की गिरफ्तारी और निलंबन की मांग कर रही हैं।