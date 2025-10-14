WHO ने दूषित कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया, जानिए क्या कहा

अलर्ट WHO ने क्या कहा? स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दूषित उत्पाद गंभीर खतरा पैदा करते हैं और संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का कारण बन सकते हैं। संगठन ने कहा कि भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने उनको बताया है कि दूषित दवा किसी देश में निर्यात नहीं की गई है और अवैध निर्यात का भी सबूत नहीं है। फिर भी संगठन ने NRA को बाजार की निगरानी के लिए कहा है।

सूचना CDSCO ने दी थी WHO को जानकारी कोल्ड्रिफ से हुई बच्चों की मौत के बाद WHO ने भारत से जवाब मांगा था, जिसका जवाब दे दिया गया है। WHO को बताया गया कि तीनों सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी थी, जो जहरीला और मीठा स्वाद वाला रसायन है जिसके उपयोग से गंभीर नुकसान या मृत्यु हो सकती है। CDSCO ने WHO को जानकारी दी कि कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ की बिक्री बंद कर दी गई है और इसे कहीं निर्यात नहीं किया गया है।