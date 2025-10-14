WHO ने दूषित कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कफ सिरप पीने से हुई 23 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य संगठन ने श्रीसन फार्मास्युटिकल की 'कोल्ड्रिफ', रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स की 'रेस्पिफ्रेश टीआर' और शेप फार्मा की 'रीलाइफ' की पहचान होने के बाद सावधान रहने को कहा है। उसने दुनियाभर के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों (NRA) से आग्रह किया कि वे अपने देशों में इन दवाओं के उपयोग को रोकें और स्वास्थ्य एजेंसी को सूचित करें।
अलर्ट
WHO ने क्या कहा?
स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दूषित उत्पाद गंभीर खतरा पैदा करते हैं और संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का कारण बन सकते हैं। संगठन ने कहा कि भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने उनको बताया है कि दूषित दवा किसी देश में निर्यात नहीं की गई है और अवैध निर्यात का भी सबूत नहीं है। फिर भी संगठन ने NRA को बाजार की निगरानी के लिए कहा है।
सूचना
CDSCO ने दी थी WHO को जानकारी
कोल्ड्रिफ से हुई बच्चों की मौत के बाद WHO ने भारत से जवाब मांगा था, जिसका जवाब दे दिया गया है। WHO को बताया गया कि तीनों सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी थी, जो जहरीला और मीठा स्वाद वाला रसायन है जिसके उपयोग से गंभीर नुकसान या मृत्यु हो सकती है। CDSCO ने WHO को जानकारी दी कि कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ की बिक्री बंद कर दी गई है और इसे कहीं निर्यात नहीं किया गया है।
घटना
क्या है मामला?
मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के परासिया में पिछले एक महीने में 'कोल्ड्रिफ' सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हुई है। पहला मामला 22 अगस्त को सामने आया, जबकि पहली मौत 4 सितंबर को हुई। बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। जांच में सिरप में 48.6 प्रतिशत डाईथाइलीन ग्लॉयकाल केमिकल मिला, जो जहरीला है। पिछले हफ्ते देर रात श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है।