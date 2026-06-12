अहमदाबाद विमान हादसे का एक साल: उड़ान से दुर्घटनाग्रस्त होने तक आखिरी 32 सेकंड की कहानी

शुरुआत

विमान में 242 यात्री थे सवार

12 जून, 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यात्रियों ने एयर इंडिया के विमान AI-171 में सवार होने के लिए चेक-इन किया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये विमान लंदन जा रहा था। इसमें कुल 242 लोग सवार हुए, जिनमें छात्र, विदेश यात्रा करने वाले प्रोफेशनल, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। विमान ने रनवे पर तेजी पकड़ी और कुछ ही सेकंड में आसमान में पहुंच गया। अब तक सब कुछ सामान्य था।