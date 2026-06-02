आपदा प्रबंधन में ओडिशा का लोहा मानेगा BRICS, पुरी में होगी महाबैठक

स्मार्ट आपदा प्रतिक्रिया के लिए BRICS बैठक में होगी फंडिंग पर चर्चा

इस बैठक का मुख्य मकसद आपदा से निपटने के लिए स्मार्ट तरीकों पर वित्तीय मदद जुटाना, मजबूत ढांचा तैयार करना और पुराने पारंपरिक ज्ञान को नई रणनीतियों के साथ जोड़ना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 4 जून को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्यों के जुड़ने से BRICS अब दुनिया की करीब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में, आपदा संबंधी मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।