ओडिशा: कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग, 10 मरीजों की मौत
क्या है खबर?
ओडिशा के कटक में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। हादसे में 10 मरीजों की मौत हुई है। आग तड़के 3 बजे अस्पताल में ट्रॉमा केयर के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में लगी थी। हादसे के बाद आनन-फानन में गंभीर मरीजों को बाहर निकाला गया और दूसरी जगह शिफ्ट किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अस्पताल का दौरा किया है।
आग
घटना के समय ICU में भर्ती थे 23 मरीज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस समय ICU में आग लगी, उस समय वहां 23 मरीज भर्ती थे, जो गंभीर हालत में थे। उनको निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के दौरान 10 लोगों की मौत हुई है। मरीजों को शिफ्ट करने के दौरान करीब 11 अस्पताल के कर्मचारी भी झुलस गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिली है। प्रथम दृष्टया इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
मुआवजा
मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा
मुख्यमंत्री माझी ने अस्पताल का दौरा कर रहा, "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। मैंने स्वास्थ्य विभाग को लोगों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया है और मृतक के परिवार के सदस्यों के लिए 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।" उन्होंने बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के लिए 320 करोड़ रुपये का बजट जारी कर चुके थे। घटना को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
घटना के बाद का दृश्य
#WATCH | कटक, ओडिशा: एससीबी मेडिकल कॉलेड और अस्पताल (SCB) के ट्रॉमा केयर विभाग में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
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