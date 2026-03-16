अस्पताल में आग लगने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी

ओडिशा: कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग, 10 मरीजों की मौत

लेखन गजेंद्र 08:55 am Mar 16, 202608:55 am

क्या है खबर?

ओडिशा के कटक में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। हादसे में 10 मरीजों की मौत हुई है। आग तड़के 3 बजे अस्पताल में ट्रॉमा केयर के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में लगी थी। हादसे के बाद आनन-फानन में गंभीर मरीजों को बाहर निकाला गया और दूसरी जगह शिफ्ट किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अस्पताल का दौरा किया है।