ओडिशा में महिला जज के पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी पर दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोप

34 साल के आरोपी पर दहेज निषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच अभी भी कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं। साल 2023 में ही भारत में 6,100 से ज्यादा दहेज से जुड़ी मौतें दर्ज की गईं। हाल ही में भोपाल में हुई ट्विशा शर्मा की घटना भी यही बताती है कि दहेज से जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करना कितना ज़रूरी है।