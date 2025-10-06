ओडिशा के कटक में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा से हालात तनावपूर्ण, VHP ने बंद बुलाया
क्या है खबर?
ओडिशा के कटक में रविवार रात को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। प्रशासन ने शहर में 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। हिंसा में अब तक 25 लोग घायल हुए हैं और 6 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने सोमवार 6 अक्टूबर को 12 घंटे का बंद बुलाया है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हैं।
हिंसा
कैसे शुरू हुई हिंसा?
कटक के दरागाबाजार में दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा के विसर्जन के लिए शोभायात्रा निकाली जा रही थी और जुलूस कथाजोड़ी नदी के तट पर देबिगारा जा रहा था। तभी रात में करीब डेढ़ से 2 बजे के करीब हाथी पोखली क्षेत्र में कुछ लोगों ने जुलूस में बज रहे तेज गाने को लेकर विरोध जताया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि जुलूस पर पत्थर और बोतल फेंके गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए।
आग
उपद्रवियों ने आग लगाई, पुलिस ने चलाई लाठी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी के कारण कई दुकानें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इलाके में करीब 8 से 10 जगह आगजनी की गई है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान विसर्जन करीब 3 घंटे तक रुका हुआ था। सोमवार सुबह साढ़े 9 बजे तक विसर्जन पूरा किया गया है। पुलिस ने भारी बल तैनात किया है और 36 घंटे तक कर्फ्यू की घोषणा की है।
बंद
VHP ने बंद का आह्वान किया
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि CCTV, ड्रोन फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है। अभी 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। VHP ने हिंसा को प्रशासनिक विफलता बताया और पुलिस उपायुक्त समेत जिला कलेक्टर के तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। संगठन ने सोमवार सुबह से शाम तक बंद का आह्वान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक ने हिंसा के लिए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है।
ट्विटर पोस्ट
कटक में हिंसा का दृश्य
कटक में हुई हिंसा और आगजनी का दृश्य है। कपड़ों से दंगाइयों को पहचानिए। pic.twitter.com/xr2SqIGknS— Awesh Tiwari (@awesh29) October 6, 2025
ट्विटर पोस्ट
सुबह लगा कर्फ्यू
#WATCH | कटक, ओडिशा: वीडियो कटक से है जहां पुलिस और VHP के बीच हिंसा भड़कने के बाद शहर के संवेदनशील इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2025
घटना में 8 पुलिसकर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। pic.twitter.com/ghvlCgXzKY