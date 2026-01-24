ओडिशा में बैंक से 5 करोड़ का सोना लूटने वाले 2 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

दरअसल, 19 जनवरी को ओडिशा के क्योंझर जिले के बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अज्ञात बदमाशों ने करीब 5 करोड़ रुपये का सोना और 8 लाख रुपये नकद लूट लिए थे। आरोपियों ने मैनेजर को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद बड़बिल थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इस दौरान पुलिस के आरोपियों के झारखंड में होने की सूचना मिली।

पुलिस बोली- छापेमारी अभी भी जारी

धनबाद के SP ने कहा कि ये अंतरराज्यीय गैंग था, जो कोयला बेल्ट का फायदा उठा रहा था और सोने को पिघलाने की तैयारी थी। पुलिस ने बताया कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और जल्द ही पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं, आरोपियों की पहचान धनबाद के चासनाला के रहने वाले 27 वर्षीय राज कुमार सिंह और निरसा के रहने वाले 33 वर्षीय कुणाल राज वर्मा के तौर पर हुई है।